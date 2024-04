Il Gr Padel Latina si conferma capolista del mini girone della B maschile. La squadra laziale espugna il campo di Via Milano 26, ma lo Sporting Padel Sassari riesce comunque a conquistare un punto: 2-1 il finale per il Latina.

Fernandez e Cavaleri cedono 2-0 alla coppia Perez-Lughi; Luchetti-Di Salvia battono per 2-0 Martire e Angrisano. Punto della bandiera conquistato da Malek e Bertucci grazie al 2-1 che vale il successo su Fuzio-Bertelli. La formazione sassarese resta comunque seconda.

C femminile. Dopo un primo turno di riposo la serie C femminile sassarese ha cominciato la sua corsa e sembra non volersi più fermare. Doppio impegno tra casa e trasferta in sole 48 ore, due vittorie mandate a referto, una gara da recuperare e 6 punti conquistati e sconfitte rifilate rispettivamente a Padel Tennis Centre e Padel Sassari. Sabato scorso Ciafardini-Beltrami, Diletti-Dalbon e Dalton-Sgarella liquidano per 3-0 la pratica Padel Tennis Center. Domenica la replica, stavolta per 2-1 sulla Padel Sassari in trasferta. Classifica (da aggiornare): C&C Sports e Sporting Padel Sassari 6; Asd 360 GG e Campadel 4; Selargius. Padel Asd e Padel Sassari A; Padel Sassari B e Padel Tennis Center 0.

In serie D maschile successo per la Sporting Padel Sassari: contro lo Sporting Bola finisce 2-1. Stesso risultato, 2-1, ma sconfitta per le ragazze della serie D femminile in casa del Selargius.

