Inizia bene il campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre per le otto compagini sarde in campo ieri (riposava il Tc Cagliari nel girone 5 della B1 maschile).

B1 maschile.

Nel girone 1, il Tc Alghero sbanca 4-2 il campo della Società Canottieri Casale Monferrato. Stesso risultato anche per la Torres Tennis (in casa dell'At Verona, nel girone 2) e per il Tc Porto Torres (a Bolzano, girone 3). Pareggio 3-3 per il Tc Terranova (sul rosso del Play Pisana di Roma, sempre nel girone 3).

Inizia con un poker vincente l'avventura del Tc Cagliari nel girone 2 della B1 femminile.

Nel girone 7 della B2 maschile, il Poggio Forte Village bagna il debutto nelle categorie nazionali con una vittoria 4-2 in casa del Ct Siena.

Per la B2 femminile, girone 3, la Torres regola 4-0 il Capanno Tennis Academy a Sassari, mentre il Ct Decimomannu incassa il 4-0 sul Tevere Remo, sfortunata compagine romana che si è dovuta ritirare dal campionato prima dell'inizio a causa di alcuni infortuni occorsi alle sue atlete.

