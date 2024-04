Entrano nel vivo le semifinali playoff del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Nella prima gara delle due serie vince dopo un overtime Su Planu, contro Carbonia, e arriva il successo esterno della Klass Coral Alghero, sul parquet del San Salvatore.

La Casa del Sorriso-Carbonia. Vince Su Planu, dopo un tempo supplementare, per 90-88, una sfida di grande intensità. I primi 10’ vedono avanti i “miners”, sul 15-16. Nella seconda frazione la compagine allenata da Marcello Ibba mette il naso avanti, grazie ai canestri di Simbula e Ancona (che sarà il miglior realizzatore della gara con 26 punti), andando al riposo sul +4 (36-32). Nella terza frazione ulteriore allungo de La Casa del Sorriso (58-51 al 30’), prima del recupero finale di Carbonia, grazie in particolare al contributo in fase realizzativa di Secci e Deliperi (migliore dei suoi con 22 punti), che porta il punteggio sul 78 pari del 40’. Nei 5’ supplementari, poi, Ancona è implacabile dalla lunetta e, in collaborazione con Ibba, regala il primo punto della serie al Su Planu. Domenica prossima la “rivincita”, a Carbonia.

San Salvatore-Klass Coral. Gli algheresi si impongono per 78-79 al termine di una partita nel quale hanno chiuso i parziali sempre avanti nel punteggio. L’avvio del quintetto allenato da Fabrizio Longano è bruciante, con il +12 del 10’ (13-25). Dalla seconda frazione arriva il lento recupero dei padroni di casa, che chiudono all’intervallo sul -8 (36-44 al 20’). Divario che si riduce ulteriormente al rientro dal riposo lungo, arrivando a -5 (58-63 al 30’). Nel finale il quintetto allenato da Fabrizio Asunis continua ad avvicinarsi, ma la Coral tiene e porta a casa gara 1. Per gli algheresi, ora, la grande occasione di chiudere la serie tra le mura di casa, mentre al San Salvatore servirà il colpo esterno per portare la serie alla “bella” sul parquet in casa. I top scorer della gara sono Zedda, del San Salvatore, e Sahud, della Coral, con 20 punti.

I tabellini delle semifinali.

La Casa del Sorriso Su Planu – Carbonia 90-88 (d.t.s.) (serie 1-0)

La Casa del Sorriso: Lai, Loi 13, Ancona 26, Melis 7, Poddighe 14, Simbula 20, Pani, Boi, Fancello 6, Ibba 4. Allenatore Ibba.

Carbonia: Sciascia 2, Messina, Boi 13, Angius 13, Manca 2, Secci 11, Petrucci, Deliperi 22, Cancedda, Crobu 6, Cau 19. Allenatore Matteu.

Arbitri: Basso e Fiorin.

Parziali: 15-16; 36-32; 58-51; 78-78; 90-88.

San Salvatore Selargius – Klass Coral 78-79 (serie 0-1)

San Salvatore: Dell’Orto 12, Cordeddu 8, Piras, Uda 10, Tufo 7, Zonta 2, Borghero 9, Mura, Zedda 20, Spano 10. Allenatore Asunis.

Klass Coral: M. Cesaraccio 16, Monte 3, Tilloca 11, Sahud 20, Musso 9, Salvatori, L. Cesaraccio 14, Manunza 2, Moretto, Scalise 2, Busi, Loriga 2. Allenatore Longano.

Arbitri: Mura e Margaritella.

Parziali: 13-25; 36-44; 58-63; 78-79.

Playout. Nella poule salvezza continua il buon momento del Terralba che si impone nel derby contro l’Oristano Basket per 68-54. Oristanesi che guidano il punteggio fino al 30’ (39-46). Nell’ultima frazione, però, i padroni di casa ribaltano la situazione chiudendo sul +14 finale. Miglior realizzatore è Alessandro Deligia, dell’Oristano Basket, con 16 punti. Nell’altra gara in programma, vittoria dell’Astro contro Iglesias, per 85-79. Padroni di casa che si portano sul +10 all’intervallo (44-34). Nella seconda parte Iglesias riduce il margine ma non riesce a impattare. Top scorer è Sassaro, nelle fila dei padroni di casa, con 31 punti.

