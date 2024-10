La Confelici Carni continua a correre. Seconda vittoria consecutiva (e terza in quattro gare) nella Serie B Interregionale di basket per i granata, che si sbloccano anche davanti al pubblico di Monte Mixi superando L'Aquila per 58-50.

A pochi giorni di distanza dal colpaccio nell'infrasettimanale sul parquet di Palestrina, i cagliaritani di coach Manca hanno offerto un'altra prova di caparbietà e compattezza, spaccando la gara grazie a un break di 18-8 nel corso del terzo quarto. Nulla da fare per il tentativo di rientro degli abruzzesi, che, capitanati da Vigori, hanno provato senza successo la rimonta nel finale.

Stavolta a spiccare nel tabellino è stato il lungo senegalese Iba Thiam, autore di una prova sostanziosa: per lui 15 punti conditi dsa 8 rimbalzi. Ma le notizie positive sono arrivate anche da Maresca e Picciau (9 personali con 10 rimbalzi). Presente per la prima volta in panchina (ma solo per onor di firma) il play argentino Marco Giordano, che sta lavorando sul piano fisico per trovare quanto prima l’esordio.

Esperia-L’Aquila 58-50

Confelici Carni Cagliari: Manca 2, Cabriolu 5, Giordano ne, Potì 3, Villani ne, Thiam 15, Picciau 9, Locci 8, Maresca 11, Corsi ne, Pili, Sanna 5. Allenatore Manca

Nuovo Basket Aquilano: Bologna, Compagnoni 4, Spasojevic, M. Nardecchia, N. Nardecchia 3, Vigori 14, Di Paolo 6, Tuccella 10, Cecchi 6, Ferretti 7. Allenatore Barilla

Parziali: 19-12; 33-25; 51-33

