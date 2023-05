Chiusa la fase regionale del torneo di Serie B, dominata con 24 vittorie in altrettante partite, la Virtus Cagliari si prepara per gli spareggi nazionali. Obiettivo: la promozione in Serie A2. Un traguardo da conquistare in un percorso ricco di insidie, per la qualità delle avversarie e per il dispendio di energie, fisiche e mentali. Si parte nel weekend, a Roma, con il triangolare assieme a Rainbow Catania e Magnolia Campobasso. A parlarne è il coach virtussino, Fabrizio Staico.

Percorso netto. Con la premiazione ufficiale per la vittoria finale, fatta dal presidente del Comitato Regionale della Fip Salvatore Serra, si è chiusa ufficialmente la fase regionale del torneo. “Onestamente – commenta Staico – ci siamo preoccupati di lavorare più per il post fase regionale. La struttura della squadra è improntata per la fase nazionale che andremo ora ad affrontare”.

Gli spareggi. Venerdì il via al triangolare, con la sfida tra la formazione siciliana e quella molisana. Sabato andranno in scena le cagliaritane, contro la perdente della prima sfida, mentre domenica le virtussine se la vedranno contro la vincente della prima gara. Chi, al termine, vincerà il maggior numero di partite passerà alla fase successiva. “Noi speriamo di essere pronti – prosegue Staico – soprattutto a livello mentale. È un aspetto che va costruito e le motivazioni, soprattutto per chi era presente l’anno scorso, sono molto alte. Affronteremo la Rainbow che l’anno scorso ci ha creato delle difficoltà e che quest’anno vuole riuscire a passare alla fase successiva. Campobasso ha grande talento tecnico. Sono due belle squadre”. Importante sarà l’approccio. “Bisogna – conferma il coach della Virtus – andare con tutta la serenità possibile e mostrare il lavoro fatto in questi due anni. Sono fiducioso”.

La formula. Il triangolare rappresenta il primo step verso l’obiettivo “A/2”. La vincitrice del triangolare andrà ad incontrare la prima classificata del girone laziale, con gara di andata e ritorno. La vincitrice, infine, sempre con doppia gara, si giocherà la promozione contro la vincitrice della sfida tra Toscana e Campania. La Virtus arriverà a questo tour de force con qualche novità. L’assenza di Federica Brunetti verrà coperta dal nuovo acquisto, Anna Turel. “L’assenza di Brunetti – conclude Staico – giocatrice abituata a giocare certe partite, ci ha aperto un’altra dimensione rispetto all’anno scorso. Abbiamo un gioco diverso, su grandi spazi e l’arrivo della Turel risponde a questa nuova dimensione”.

© Riproduzione riservata