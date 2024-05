È in programma stasera, con palla a due alle 20, gara 2 della finale playoff di Serie B Femminile di basket. Si giocherà al palaCus di via Is Mirrionis (arbitri Mura e Putzulu); le padroni di casa del Cus Cagliari cercheranno di portare la serie alla “bella”, l’imbattuta Virtus Cagliari per chiuderla e festeggiare la vittoria del torneo.

L’attesa. Si riparte dal 71-42 per la Virtus ottenuto nella prima sfida. Per la Virtus, quello di stasera è il primo match point a disposizione per vincere il campionato (sarebbe il terzo di fila). Il precedente di stagione, sul parquet del Cus, parla di una vittoria Virtus (52-55), al termine di una gara combattuta e incerta fino al 40’, che rappresenta anche l’unica sconfitta casalinga delle universitarie. Si preannuncia, dunque, una partita emozionante.

La serie. In caso di vittoria casalinga del Cus Cagliari, serie che si allunga e si deciderà nella “bella”, che si disputerà, eventualmente, sabato alle 18, sul campo della Virtus, in via Pessagno. Se le virtussine, invece, dovessero fare il “colpo” esterno, vincerà il torneo regionale e accederà direttamente alla seconda fase di spareggi promozione.

Gli spareggi. Vi parteciperà la formazione vincitrice dei playoff regionali. In caso di vittoria della seconda fase a livello nazionale, invece, arriverebbe anche quella serie A/2 che manca da tre anni in casa Virtus e solo da un anno al Cus Cagliari.

