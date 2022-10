Arrivano conferme dalla B regionale femminile di basket, con la coppia al comando, composta da Virtus Cagliari e Astro, che prosegue in un cammino imbattuto. In C, invece, al via la prima giornata.

Serie B. Virtus e Astro, dunque, ottengono la quarta vittoria in altrettante gare e fanno il vuoto alle loro spalle. Le cagliaritane, senza Federica Brunetti, superano, a domicilio, il San Salvatore per 61-68. Virtussine sempre avanti nel punteggio, ma mai con un margine di sicurezza. In particolare, nella seconda parte di gara le selargine non mollano la presa, arrivano vicine ad agguantare le avversarie. Alla fine, però, il quintetto allenato da Fabrizio Staico controlla e porta a casa i due punti. Nella Virtus, da segnalare i 35 punti di Bosilj. L’Astro, invece, non ha problemi contro il Cus (36-96 il finale). Partita già chiusa all’intervallo (21-45). Per le ragazze allenate da Carla Tola, da segnalare i 17 punti di Laccorte. Nelle altre due gare, conferme per Kiron Elmas, vincente contro la Mercede Alghero per 58-42 (con 13 punti di Loi), e Antonianum, che si impone contro il Su Planu per 64-57. Tra le quartesi da segnalare i 26 punti di Ljubienovic.

Serie C. Nella prima giornata due vittorie interne e una in trasferta. Fuori casa vince il Condor, sul campo del Basket Quartu, per 43-49. Netta vittoria, invece, del Basket 90, contro il Nulvi, per 95-63. Chiude il successo della Coral Alghero contro Nuoro (82-66).

© Riproduzione riservata