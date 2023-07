La parola passa ai motori. Si è aperto ieri, con le prove libere, il lungo weekend di gare del doppio Island X Prix, in programma oggi e domenica sul circuito di 2,9 chilometri sapientemente disegnato all’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada. Il quinto e il sesto round della serie internazionale Extreme E, co-organizzati dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Sardegna, si preannunciano più avvincenti che mai, su un percorso reso ancora più veloce e in grado di garantire più opportunità di sorpasso.

Le prove libere, condizionate da alte temperature e forte vento, hanno visto Cristina Gutiérrez e Fraser McConnell (team X 44 di Lewis Hamilton) siglare il miglior tempo: dopo un guasto nella prima sessione, nella seconda hanno completato i quattro giri (due a testa) in 8’40”835.

Dopo problemi tecnici nella prima sessione, Cupra ha siglato il secondo miglior tempo nella seconda prima di essere squalificata per peso inferiore al minimo consentito. Il campione in carica Sebastien Loeb, vincitore nel 2022 con X44 e tornato in Extreme E per correre l’Island X Prix con Cupra in sostituzione di Nasser Al Attiyah.

La debuttante Lia Block (figlia del compianto Ken) e Timo Scheider, portacolori del Carl Cox Motorsport, hanno timbrato quindi il secondo miglior tempo in 8’49”848, davanti ad Andretti Altawkilat, in gara con Catie Munnings e Timmy Hansen.

Il programma dei due round di gara prevede prima due sessioni di qualifiche, che determineranno gli accessi alla Redemption Race, che assegnerà gli ultimi cinque posti della classifica. Poi, spazio alla finale.

Tv. E' Le finali del sabato e della domenica, in programma dalle 16 alle 18, andranno in onda su Canale 20 Mediaset, SportMediaset e Dazn. E appuntamento per domani, dalle 10 alle 11.30, su Dazn e in streaming su SportMediaset, YouTube e Facebook.

L'Island X Prix ha visto tanti interessanti appuntamenti. La scorsa settimana, grazie al tour Aci and Extreme E Showcar, un Suv Odyssey21 era stato esposto nelle piazze di Iglesias, Carbonia e Cagliari. Giovedì, Porto Pino ha ospitato un match di beach volley tra i piloti in gara e gli atleti di due eccellenze sportive sulcitane, l’Olimpia Sant’Antioco e la Pallavolo Sulcis di Cortoghiana, organizzato da Extreme E e Aci e patrocinato dal Comune di Teulada. Una manifestazione in cui, per una volta, non c’era alcuna coppa in palio ma in grado di offrire ai giovani talenti dei territorio l’impagabile opportunità di giocare gomito a gomito con dei campioni del motorsport mondiale.

Per il Legacy Programme, i piloti sono stati accompagnati a San Sperate per entrare nel mondo dell’apicoltura, ospiti di un’eccellenza come Terrantiga, nata nel 1770 grazie ad Agostino Contu, consorzio che tutela e impiega solo la varietà delle api italiane e tutela in particolare l’ape autoctona della Sardegna. Un apicoltore ha spiegato agli ambasciatori dei team gli alveari, le api regine e il miele di eucalipto, quelli che si sta producendo in questo periodo, tra cambiamenti climatici, il problema pesticidi e la concorrenza del miele estero, di qualità e prezzo inferiore, che sta sfavorendo l’apicoltura sarda.

