L'Asinara Waves deve puntare sul fattore campo per coronare il sogno del primo scudetto di basket in carrozzina. La prima finale, giocata a Cantù, ha visto infatti il successo della Unipol Briantea84 che si è imposta per 68 a 63.

Sabato a Porto Torres la seconda finale. La formazione sarda giocherà in casa anche l'eventuale bella, programmata per domenica prossima.

Match tutto sommato equilibrato, anche se è stata proprio la pluriscudettata Cantù a passare più tempo in vantaggio. Trascinata da Berdun (29 punti) la Briantea84 è andata anche sul 31-21, ma Porto Torres ha reagito affidandosi a Luszynski, che alla fine ha chiuso con una doppia doppia da 24 punti (con 10/12 al tiro) e 10 rimbalzi. L'ultimo tentativo di rimonta a 3 minuti dalla fine: -3. Nella volata finale Carossino infila i canestri della sicurezza.

I tabellini

Briantea84 Cantù: Berdun 29, Carossino 21, Bellers 6, Poggenwish 6, De Maggi 4, Patwald 2, Geninazzi.

Asinara Waves Porto Torres: Luszynski 24, Efeturk 21, Caiazzo 8, Korkmaz 6, Oguz 4, Ciciou.

