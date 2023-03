La prima edizione del Rally Sulcis Iglesiente è realtà. Alle 18 di sabato, dal palco partenze di Piazza Sella, a Iglesias, prenderà il via la prima delle cinquantacinque auto in gara della manifestazione organizzato dalla Mistral Racing con il supporto di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Aci Cagliari. Il preludio già alle 10.30, quando i concorrenti e le vetture raggiungeranno il salotto buono della città per la consegna dei numeri di gara e le verifiche, che si concluderanno alle 16.

Il programma. La manifestazione prevede tre gare in una. Nella due-giorni sulcitana, i quarantaquattro equipaggi al via del Rally Moderno, i dieci dello Storico e quello della Regolarità Sport si misureranno su dieci prove speciali, 62,91chilometri cronometrati e 391,79 totali. Nella prima giornata, le auto percorreranno in trasferimento la litoranea per Nebida e poi si presenteranno al bivio per il Tempio di Antas, start della speciale d’apertura FluminimaggioreIglesias, che si correrà in notturna (7,38 km, partenza prima vettura alle ore 19.15). Il tratto iniziale sarà in salita, fino al borgo di Sant’Angelo, poi gli equipaggi percorreranno in discesa il nastro di asfalto abitualmente impiegato in senso inverso in occasione della cronoscalata iglesiente. Dopo la prova, le auto torneranno in piazza Sella, in pedana, per un commento a caldo da seguire ci sarà il riordino notturno al Campo Sportivo Monteponi. Domenica, alle 8, le auto lasceranno Iglesias alla volta del parco assistenza di Carbonia, dove arriveranno alle 8.31 e faranno tappa di nuovo nel corso della giornata anche alle 11.46 e 15.06. In programma domenica tre prove da ripetere tre volte: Narcao (6,15km, ore 9.42, 12.57 e 16.17), Nuxis-Santadi (7,49km, 10.15, 13.30 e 16.50) e Perdaxius (4,87km, 10.49, 14.04 e 17.44). Le speciali della domenica, oltre che dalle assistenze a Carbonia, saranno intervallate dal controllo timbro di San Giovanni Suergiu (intorno alle 11) e dai tre riordini, i primi due a Tratalias (11.06 e 14.21) e l’ultimo alla Cantina di Santadi (17.06), partner della manifestazione. A seguire l’arrivo a Iglesias, in Piazza Sella, dove si svolgeranno le premiazioni a partire dalle 18.30. Speaker della gara l’olbiese d’adozione Tommy Rossi. La manifestazione coinvolgerà tredici Comuni: Iglesias, Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.



Farris in Spagna. Dopo sei prove speciali, Sergio Farris, in coppia con Rosario Merendino, su Porsche 911 Sc rs, sono undicesimi assoluti nel Rally Costa Brava, in Catalogna.



Sardi in Val Orcia. Due equipaggi sardi saranno in gara domenica nella prima gara del Campionato Italiano Rally Terra Cirt, nel Rally Val Orcia. Al volante della Skoda Fabia rally2 evo ci sarà Nicola Tali con Massimiliano Frau alle note, mentre la Peugeot 208 rally4 sarà guidata da Fabrizio Piccinnu e navigata da Giovanni Figoni.

© Riproduzione riservata