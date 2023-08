Col ripescaggio del Sinnai in Seconda categoria torna il derby con La Pineta.

Sicuramente di buon auspicio per un paese di oltre 17mila abitanti che, tempi lontani anni luce, ha assaporato la Serie D (dal 1981 al 1985), l’Eccellenza (nove campionati) e la Promozione.

Gli avversari erano Olbia, Tempio Nuorese, Sorso Alghero, Carbonia, Calangianus e Ilvarsenal. Inoltre, Sinnai ha visto crescere giocatori del calibro di Davide Carrus, che ha giocato in Serie A con Cagliari, Bologna e Ancona, e Emiliano Boi (Serie C col Piacenza).

Ora ci sono due società. Il Sinnai Calcio a 11, fondata nel 2013/2014 dalle ceneri del glorioso Sinnai, grazie al secondo posto in Terza categoria, è stato ripescato e troverà, nel girone A, l’altra società di Sinnai, La Pineta, nata nel 1984.

«Siamo felicissimi per il ripescaggio», dice il presidente del Sinnai, Giorgio Olla. «C’è grande entusiasmo. La nostra è una piccola famiglia con pochi soldi ma sana. Dopo ogni partita non manca il terzo tempo. Sono stato dirigente del Sinnai dal 1993, prima nella vecchia società ora nella nuova. Vogliamo far bene consapevoli comunque dei limiti economici. Serve supporto per poter tornare in alto. Stiamo facendo tanti sacrifici ottenendo bei risultati. Abbiamo», chiude, «un settore giovanile che conta circa 150 iscritti«.

Dal 1984 La Pineta è stata soprattutto al servizio dei giovani. Dal 2004 il presidente è Antonio Forte. <A 40 anni dalla fondazione>, dice, <sono previste importanti manifestazioni. Siamo in attesa poi di sviluppi con riguardo ad un finanziamento della Regione per la realizzazione del campo sintetico. Per questo attendiamo notizie anche dal Comune di Sinnai. Siamo ben felici del ripescaggio del Sinnai>, continua. <Si ripropone il derby tra due società che hanno messo da parte la rivalità sportiva degli anni passati. La scuola calcio inizierà i primi giorni di settembre con tecnici qualificati in tutte le categorie. Vogliamo confermare i numeri dell'anno scorso che hanno visto la partecipazione di oltre 100 iscritti>.

Come detto Sinnai ha alle spalle una grande storia. Si giocava nel fortino del campo Sant’Isidoro, creato all’interno di una cava di pietre. Difficile per gli avversari prendere dei punti. Il 17 maggio 1981, il Sinnai del patron Cosimo Perra conquistò la Serie D con una giornata di anticipo. Decisiva la vittoria sul Decimoputzu con rete di Peppino Murtas su corner del sinnaese Paoletto Arbau. La formazione di quella fantastica gara era: Serra, Priola, Scionis, Murtas, Masella, Maglione, Cogoni, Arbau, Perra, P. Uras, Velati. Entrarono Meloni e A. Uras.

Nel 1969, la squadra, con Massa in panchina, fu promossa in Prima categoria. Nella stagione 1975/76 il salto in Promozione (all’epoca la massima serie sarda) con Toto Maglione alla guida. Dal 1976 al 2007 non scese mai oltre la Promozione. Fantastici i quattordici anni col presidente Gianfranco Pau con giocatori come Nocera, Zara e Boi. Indimenticabili la sfida di Coppa Italia con la Sestrese nel marzo del 1991 e gli scontri con Selargius, Iglesias e Fersulcis.

