Ad Abbasanta la società di calcio chiede aiuto e rinforzi per la prossima stagione. È questo il senso della riunione che il Gruppo Sportivo Abbasanta sta convocando per lunedì 12 maggio. L’appuntamento è per le 19 nella sede della Pro Loco in via Satta.

«Dopo la sfortunata stagione appena conclusa siamo pronti a ripartire, ma chiediamo l’aiuto del paese», scrivono dalla società. «È fondamentale incrementare il numero dei dirigenti, che riportino un po’ di entusiasmo per riuscire a dividere meglio i compiti, perché si va ad affrontare un campionato comunque difficile, soprattutto dopo una retrocessione».

Occorre quindi unire le forze e sostenere il gruppo, per affrontare in maniera più serena un momento difficile.

