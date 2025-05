Il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia celebra la vittoria di Cristian Zara, il ventisettenne pugile sassarese, vincitore ieri a Foiano di Val Fortore del titolo europeo dei pesi gallo contro Vincenzo Picardi. «La vittoria», afferma il primo cittadino, «a un meno di un mese dalla conquista del titolo italiano dei Supermedi da parte di Andrea Aroni, conferma il grandissimo lavoro che sta facendo la scuola pugilistica sassarese, dove emergono la passione, la dedizione e i sacrifici di atleti determinati e talentuosi come te, ma anche l’impegno e l’ostinazione di tecnici e dirigenti che da anni operano senza risparmiare energie per far crescere l’intero movimento».

«Caro Cristian», continua Mascia, «a nome mio personale, a nome del Comune di Sassari e, soprattutto, a nome di tutte le tue concittadine e di tutti i tuoi concittadini voglio complimentarmi per l’incredibile successo internazionale che hai conquistato», inizia il messaggio inviato da Mascia a Zara, «rinviando ai prossimi giorni un incontro a Palazzo Ducale assieme al tuo allenatore Claudio Iannarelli per darmi l’opportunità di congratularmi di persona».

Il sindaco, nei prossimi giorni, intende ricevere e premiare Andrea Aroni, Cristian Zara e i campioni d’Italia del tennistavolo, anche loro sassaresi.

