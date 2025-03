Sorpresa nel girone B della Seconda categoria col Decimo 07 di Melis e Monni che vince per 2-1 ( gol di Suitzia, Corda e De Santana), contro l'Ussana e scavalca al primo posto il Capoterra battuto con un gol di Matteo Podda dal San Basilio, Il Capoterra è stato al primo posto per diversi mesi. Nelle altre gare vittoria dell'Havana per 3-1 a Senorbì, della Gioventù Assemini (1-3) a Mandas, del Sinnai, travolgente sul Santa Lucia con gol di Schirru, Mura, Melis, Concas e doppietta di Palmas: 5-1 il risultato finale per i locali. Pari (1-1) fra Frassinetti e La Pineta e fra l'Accademia Dolianova e il Su Plau (1-1).

