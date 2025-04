Colpo di mercato del Gesturi. La società granata ha ingaggiato l’esterno di centrocampo Emanuele Lo Giudice.

Nelle ultime stagioni ha indossato la maglia della Frassinetti Elmas in Prima Categoria. In precedenza, quelle di Pirri in Seconda, Sestu in Prima, Sigma in Seconda.

Con la Gemini Pirri ha giocato in Promozione, con la Johannes ha vinto il campionato di Seconda e poi giocato con i giallorossi anche in Prima categoria. Ancora Cus Cagliari in Prima Categoria e Santo Stefano e Azzurra Monserrato in Seconda categoria.

«L’obiettivo della squadra è la salvezza», dice Lo Giudice, «adesso ci aspettano due partite importantissime con Marrubiu e Arborea».

