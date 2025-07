Sebastian Puddu è il nuovo direttore sportivo del Carbonia. Proviene dalla Cos e per i minerari è un ritorno che riporta alla mente felici ricordi: era lui il ds quando il Carbonia sei anni fa vinse il campionato di Eccellenza, e pure la Coppa Italia, conquistando il diritto di disputare la Serie D.

A partire da oggi, il nuovo ds collaborerà con il nuovo allenatore Graziano Mannu per formare la rosa in vista della prossima stagione in Eccellenza. Stagione che parte con enormi difficoltà legate allo storico campo sportivo Zoboli al punto che gli open day dedicati al settore giovanile sono stati organizzati a Villaperuccio.

Il manto erboso del comunale Zoboli è stato rasato solo in questi giorni, ma risulta pesantemente compromesso in alcuni punti. Sono in corso poi (e a buon punto) i lavori di sistemazione degli spogliatoi.

