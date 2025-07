L’attaccante Riccardo Lambroni (2007) rientra all’Atletico Uri (Eccellenza) dopo l’esperienza col Carbonia. Vestirà giallorosso anche l’esterno brasiliano Gabriel Silva (1997), la scorsa stagione al Lanusei.

Chiuse pure le trattative con i giovani Lorenzo Baldari, esterno 2007, Francesco Cadoni, difensore 2007, e Lorenzo Leomanni (centrocampista 2009) che arriva dal Cagliari.

Altri rinforzi per il Tempio: il difensore brasiliano Vinicius Ciganha, ex Calangianus, il centrocampista argentino Mauricio Bringas, ex Budoni e Iglesias, il centrocampista serbo Stefan Dimitrijevic, ex Barisardo e giovanili di Bologna e Genoa e l’attaccante Samuele Spano, ex Budoni.

