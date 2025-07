Da allievo a junior, Diego Nappi, il velocista di Porto Torres, è stato convocato ai Campionati europei Under 20 che si disputeranno a Tempere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto. Il campione europeo under 18 dei 200 indosserà la maglia azzurra nelle gare dei 200 e nella staffetta 4x100. Detentore del record italiano dei 200 con 20"79 conquistato a Banská Bystrica, in Slovacchia, poi con 20"86 a Savona, è tra i 91 atleti convocati, 45 uomini e 46 donne, tra cui Elisa Marcello del Cus Cagliari (4×100), e Laura Frattaroli della Tespiense Quartu (4×400). Nappi allenato da Marco Trapasso è passato di recente dall'Atletica lèggerà Porto Torres alle Fiamme Oro, atleta professionista del gruppo sportivo della Polizia di Stato. Grande soddisfazione per il suo allenatore per la terza convocazione internazionale tra europei e mondiali. Proprio ai mondiali under 20 di Lima, l'atleta non aveva potuto correre la staffetta per un infortunio.

