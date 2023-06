Gabbie affollate nella giornata d'apertura della Riunione Estiva di galoppo all'ippodromo "Pinna" di Sassari.

La notizia più ghiotta è però l'ingresso di Giuseppe Botti nel consiglio d'amministrazione della Società Ippica Sassarese. Figlio di Edmondo Botti, Giuseppe e il fratello Alduino sono gli allenatori più vincenti d'Italia e non solo, dato che Giuseppe si è fatto valere anche in Francia. La sua esperienza e le sue conoscenze saranno utili per far crescere la Società Ippica Sassarese e il galoppo sardo in generale. Il presidente Giancarlo Scarpa gli ha affidato la delega per i rapporti col Ministero.

Per quanto riguarda i risultati, non sono più maiden Elisir Gta (montata da Filippo Ezza), Eufrate (affidata a Nino Murru) e Reina Ollolaesa (Gianni Fresu) che hanno vinto le rispettive corse.

Nelle altre gare successi di Lello Fadda su Drakaris, di Abdilah El Rherras sul debuttante Eclettica e del gentleman Antonio Maldotti in sella a Sonniende.

