Cambia il vertice tecnico della Tharros. La società ha annunciato la separazione consensuale dall'allenatore Antonino Lai e dal direttore Sportivo Ignazio Cambosu.

«A Mister Lai - si legge in un comunicato del sodalizio oristanese - va un sentito ringraziamento per aver risposto presente nel momento più delicato, accettando di guidare la Prima Squadra poco prima della prima partita ufficiale della stagione 2023/24, conclusa con una retrocessione amara. Nonostante ciò, con grande entusiasmo, si è messo nuovamente a disposizione per la stagione successiva».

«Nella prima parte della stagione 2024/25 – continua la società - la squadra ha espresso un calcio di alto livello. Nella seconda parte, nonostante le partenze e gli infortuni, Mister Lai — in collaborazione con il gruppo Under 18 — ha permesso l’esordio in Promozione a diversi giovani, in linea con la scelta della società di puntare sui talenti del territorio. Il lavoro svolto ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo salvezza. La società ringrazia anche il DS Ignazio Cambosu, per il prezioso contributo fornito nella costruzione della rosa e per il lavoro svolto con impegno e professionalità per tutta la durata della stagione. A entrambi vanno i migliori auguri per il futuro, dentro e fuori dal campo».

La società è ora alla ricerca del nuovo allenatore e di un nuovo direttore sportivo per affrontare la prossima stagione di Promozione.

