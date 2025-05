Mancano dieci giorni al via del primo Sardegna Rally Raid. E ci si aspetta un grande spettacolo nel territorio algherese, con una partecipazione di grande livello.

Il campo di partecipazione del Rally delle moto è stato completato nel giro di poche ore: saranno in trecento al via.

Il merito va sicuramente ascritto al grande lavoro dello staff progettuale dell'evento e alla fondamentale collaborazione tra Aci Sassari, Moto club Insolita Sardegna e il gruppo di lavoro guidato dal coordinatore Fmi Antonio Assirelli.

«Il Progetto di Siviero è una grande sinergia in un clima di grande armonia. Dobbiamo riuscire a far sì che si crei la struttura di un Rally uguale per tutti, grandissimo. Allora saremo orgogliosi di essere quelli del Sardegna Rally Raid. Non è semplice. Noi abbiamo le nostre esigenze e quelli delle auto hanno le loro. Ma dobbiamo riuscire a fare una cosa unica, un'opera organizzativa unica”, ha dichiarato Assirelliì.

Di qualità e spessore agonistico anche l'entry list della gara automobilistica. Attesa per le auto che partecipano alle due Formule Regolarità, le Classic, e il Raid.

Il responsabile della Commissione Offroad Aci Sport Gianluca Marotta chiosa: «Aci Sassari ha un grande background organizzativo. Quando il presidente Giulio Pes ci ha proposto questo progetto ha avuto subito la nostra adesione. E' un raid vecchio stile e in Italia ce n’è davvero bisogno, perché di fatto è l’unica gara in un territorio ideale, la Sardegna».

