La stagione di calcio a 5 è ufficialmente iniziata con le prime gare di Coppa della Divisione, torneo che mette nello stesso tabellone tutte le società iscritte ai campionati nazionali (Serie A, A2 e B). Domani la Jasnagora torna in campo per il secondo turno della competizione. I cagliaritani di Cocco, dopo aver eliminato l'Elmas grazie al 5-4 esterno della scorsa settimana, ospitano domani alle 16 a Sestu il Todis Lido di Ostia, formazione laziale reduce dalla retrocessione dalla Serie A all'A2. Le altre sarde di Serie B sono state invece inserite in un triangolare, che ha visto sabato scorso la vittoria del Sestu Città Mediterranea per 3-2 sul C'è Chi Ciak. Domani la formazione di Serramanna proverà a tenere vive sul proprio campo le speranze qualificazione nella seconda sfida contro il Sardinia Futsal, in programma alle 16.

Coppa Italia. Parte domani anche il calcio a 5 regionale con le prime sfide della Coppa Italia di C1. Le 14 squadre di C1 sono state inserite in due quadrangolari e in due triangolari. Domani sono in programma le sfide tra Futsal 4 Mori-Città di Cagliari e San Sebastiano Ussana-Dym Sport per il girone A, Villasor-Domus Chia e Parco Cross Serrenti-Villaspeciosa per il girone B. Per il triangolare C, la Villacidrese ospita l'Oristanese, mentre riposa l'MC5. Nel triangolare D, la Futsal Alghero fa visita allo ZB Iron Bridge, riposo per l'Ichnos Sassari. Sabato 24 settembre si disputa la seconda giornata. Le formazioni vincitrici dei quattro gironi si qualificheranno in semifinale.

