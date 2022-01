Ritorno in campo anticipato per le squadre sarde di Serie B maschile. In attesa della ripresa di campionato, fissata per il weekend dell'8 e 9 gennaio, le isolane inizieranno il 2022 già il 5 e il 6. La prima a giocare sarà Sarroch, che riceve mercoledì 5 l'Amin 21 K Roma 7 seconda in classifica per un vero e proprio scontro diretto. Per Sarroch c'è la chance non solo di superare i romani, ma anche quella di superare al primo posto la Lazio, capolista con una gara in più.

Non è troppo distante il Cus Cagliari, quinta in classifica e che il 6 attende al PalaCus la Fenice Roma. Gare casalinghe anche per le altre tre formazioni sarde. A Sassari, la Silvio Pellico 3P riceve la Smi Roma, l'Olimpia Sant'Antioco ospita l'Armundia Virtus Roma, mentre l'Airone Tortolì va a caccia dei primi punti stagionali contro Casal Bertone.

Femminile. Il 6 gennaio sarà giornata di recupero anche per la Smeralda Ossi in B2 femminile, nel match casalingo contro l'Acqua e Sapone di Roma. Le altre torneranno in campo direttamente l'8. In B1 femminile, la Capo d'Orso Palau, sempre prima in classifica a punteggio pieno, farà visita alla Prochimica Virtus di Biella. Grande attesa in B2 per il derby cagliaritano tra Alfieri Ajò Energia e San Paolo. La Corren Ghilarza se la vedrà invece contro la Volley Friends, mentre l'Ossi giocherà nuovamente contro la Fenice Roma.

