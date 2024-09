I tornei (campionato e Coppa Italia) di Eccellenza e Promozione sono già cominciati ma il calciomercato continua a riservare sorprese. Un trasferimento inaspettato, a stagione iniziata, cambia le carte in tavola in entrambe le categorie. La neopromossa in Eccellenza Monastir saluta Alessio D'Agostino che, dopo due partite di coppa giocate con la maglia della società del presidente Marco Carboni, si accasa al Sant'Elena in Promozione.

L'attaccante classe '86 ha collezionato ben 20 gol nella passata annata, risultando il vice capocannoniere del Girone A di Promozione alle spalle dell'ex compagno di squadra Mauro Ragatzu (attualmente alla Villacidrese). Sabato, per il bomber torinese, sarà l'esordio con la nuova casacca e la prima avversaria da affrontare sarà il Guspini.

Sfida degli ex. Guspini-Sant'Elena non sarà solo una semplice partita di campionato. A fronteggiarsi saranno presenti tanti ex, tra cui lo stesso D'Agostino. Ma non solo. Ad aver militato in entrambe le compagini ci sono, fra gli altri, nei biancorossi l'allenatore Cristian Dessì e i giocatori Michele Fadda e Antonio Fortuna.

Il Guspini arriva al match dopo la vittoria di domenica scorsa (0-2) con l’Idolo, risultato però sub iudice per una possibile posizione irregolare di Michele Medda, mentre il Sant'Elena ha pareggiato 0-0 contro il Lanusei. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 21 settembre, ore 16, allo stadio Comunale di Guspini.

