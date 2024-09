Tre partite della prima giornata di Promozione, giocate domenica scorsa, avranno il risultato deciso dal Giudice Sportivo. Si tratta di Bonorva-Castelsardo (Girone B, 3-1 sul campo), Coghinas-Luogosanto (B, 3-0) e Idolo-Guspini (A, 0-2), dove le tre società sconfitte hanno tutte preannunciato ricorso portando alla non omologazione degli incontri.

Per il primo match, il Castelsardo contesta la posizione di Pablo Gutiérrez, difensore del Bonorva peraltro autore di una doppietta. Il giocatore argentino nella scorsa stagione era all’Usinese, sempre in Promozione, ed era stato squalificato per una giornata per aver ricevuto due ammonizioni nel corso dei playoff.

Analoga la situazione per Idolo-Guspini. Negli ospiti è sceso in campo come titolare Michele Medda, centrocampista che aveva ricevuto una squalifica di una giornata (dallo stesso comunicato di Gutiérrez, il numero 170 della stagione 2023-2024) per essere stato ammonito sia all’andata sia al ritorno dei playout disputati fra il Guspini e l’Arbus.

Differente invece il motivo del ricorso del Luogosanto. La società sostiene che nella squadra avversaria, il Coghinas, siano stati tesserati più dei due giocatori extracomunitari permessi e per questo ha voluto approfondire la questione.

Per il momento i risultati sono tutti e tre sub iudice, in attesa che il Giudice Sportivo decida. Possibile la sconfitta per 3-0 a tavolino per una o più delle società interessate, nel caso in cui dovessero essere confermate le irregolarità.

© Riproduzione riservata