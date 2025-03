Con sette punti di vantaggio dalla zona salvezza, la Nuorese è virtualmente salva. Occupa l’ottava posizione con trentatré punti nella sua diciassettesima stagione in Eccellenza. <Questo è torneo molto difficile>, esordisce il capitano Fabio Cocco, <ed adattarsi non è stato facile. Inoltre, c'è da considerare che abbiamo cambiato anche diversi giocatori in corsa, di conseguenza il tempo per rimodulare ed amalgamare tutto il gruppo ha inciso sui risultati. La nostra posizione in classifica>, prosegue, <è stata abbastanza regolare, abbiamo sempre navigato tra il sesto e il nono posto, dando la possibilità ai tanti giovani che fanno parte della rosa di mettersi in mostra>. Oggi la Nuorese farà visita all’Iglesias. <Una partita difficile contro una squadra in salute che sta disputando una grande stagione. Da qui alla fine cercheremo di fare più punti possibili>.

Per quanto riguarda il futuro, Cocco tiene a precisare che le parole del presidente Gianni Pittorra sul futuro dello stesso giocatore, pronunciate durante la trasmissione sportiva, erano una semplice battuta, non smentita al momento e quindi non accolta come tale dagli ascoltatori. <Ho un accordo con la società>, sottolinea Cocco, capitano e bandiera della Nuorese, <per proseguire ancora due anni insieme da giocatore e poi valuteremo insieme la mia situazione anche in base a come mi sentirò>. Per Cocco questa è la dodicesima stagione con la Nuorese. In totale 337 presenze tra campionato, Coppa Italia e spareggi playoff/playout. Classe 1988, nuorese doc, ha indossato pure le maglie Taloro, San Teodoro, Tortolì, Tonara, Orrolese, Calangianus, Torres e Monastir. Un grande giocatore che probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più nella sua carriera. Due anni fa è stato eletto dai tecnici miglior giocatore dell’Eccellenza. <Mi piacerebbe chiudere la carriera con questa maglia e con questi dirigenti che mi hanno sempre fatto sentire al centro del progetto e che lavorano ogni giorno per il bene della società>.

© Riproduzione riservata