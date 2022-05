Sabato di Serie B per la pallavolo che potrebbe già dare i primi verdetti della post season. Capo d'Orso in Serie B1 femminile è chiamata a ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Lecco per i playoff promozione. Nel playout di B2 femminile, l'Alfieri invece dovrà confermare la vittoria al tie-break conquistata a Roma.

B1. Capo d'Orso Palau, chiusa la stagione regolare al primo posto nel girone A, ha ceduto per 3-1 nella gara d'andata del playoff promozione contro il Lecco. In trasferta, le galluresi sono riuscite a vincere solo il secondo set 23-25 dopo aver perso il primo 25-22. Nei successivi due set sono arrivati invece i parziali di 25-18 e 25-19 in favore delle padrone di casa. Sabato, ore 21 al PalaAndreotti, Capo d'Orso è così condannata a conquistare la vittoria piena (3-0 o 3-1) ed eventualmente il golden set per festeggiare la promozione in A2. Altrimenti ci sarà un'altra chance nella terza fase dei playoff.

B2. Lotta per restare in B2 l'Alfieri Ajò Energia, chiamata sabato al match di ritorno contro la Fenice. A Roma, le cagliaritane si sono imposte al tie-break. Dopo l'iniziale 2-0, con i parziali di 25-23 e 25-17, la squadra di Andrea Loi ha subito il ritorno delle romane che ha allungato la partita con i punteggi di 26-24 e 25-17. Al tie-break decisivo il 15-10 per l'Alfieri, che tornerà in campo sabato al PalaCus B per il match di ritorno alle ore 16.

