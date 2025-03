L'Amatori Capoterra fa perdere la testa al Cus Genova. I ragazzi di Garau e Ambus battono 32-25 i liguri nel match valido per la del girone 1 del campionato nazionale di Serie B, permettendo così allo Stade Valdotain di superare di un punto in classifica l'ormai ex capolista. Terzo posto per Capoterra.

Dopo un primo tempo che ha visto il Cus andare all'intervallo in vantaggio 11-6, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato nella ripresa.

Botta e risposta nei primi 40' di gioco: al drop di Zucconi (3-0) risponde una meta ospite (3-5) e a un piazzato di Aru (6-5) due genovesi (6-11).

Nella ripresa arriva lo strappo decisivo del Capoterra, con le mete di Celembrini, Valentine e Pace (la prima e l'ultima trasformate da Aru) per il 25-11. Tra due mete trasformate dagli ospiti, c'è quella di Pace trasformata da Aru, che finisce per essere decisiva.

Amatori Capoterra: Aru, Celembrini, Stara, Riley, Valentine, Zucconi (Panduccio), Brui, Pace, Balboni, Oghittu, Ferrarese (Piano), Vega, Geraci (Thioye), Talakhadze (Ganga), Chibsa. A disposizione Lai, Marongiu, Smeraldo. Coach Marcello Garau e Gabriele Ambus.

