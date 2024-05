Rombano i motori della Skindoor Racing Academy di Monastir. Questo weekend i giovani piloti della scuola di kart sarda disputeranno le finali nazionali di Rental karting, tappa inserita nel circuito nazionale ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Dopo l’ottimo risultato ottenuto nella tappa precedente disputata a Camerano (in provincia di Ancona) a fine febbraio, la Skindoor punta in alto anche nelle fasi finali.

Si corre a Misano

280 piloti della categoria “Light” (fino ai 75 kg di peso in tenuta da gara) provenienti da tutta Italia si sfideranno a partire dalle prove libere e dalle qualifiche di sabato, per proseguire poi nella giornata di domenica con le pre-finali e le finali. A partecipare al prestigioso appuntamento a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, saranno cinque piloti che hanno superato le fasi di qualificazione a livello regionale. Si sono guadagnati l’ambita finale Lorenzo Poli ed Enrico Corrias (14 anni), Tommaso Sechi (15 anni), Filippo Mattana e Gianluigi Matta (16 anni).

«Appuntamento importante»

«Siamo veramente soddisfatti di questo altro risultato importante per la nostra scuola», dice il direttore sportivo dell’Academy di Monastir Alessandro Usai. «In queste settimane i nostri piloti si sono allenati duramente in pista per prepararsi al meglio in vista di questo importante appuntamento, anche con la partecipazione del pilota del Gran Turismo Lorenzo Cossu, che ha condotto una serie di allenamenti specifici per affinare le tecniche di sorpasso e di percorrenza in curva». Usai non si sbilancia sul risultato di questa spedizione in Romagna ma resta comunque fiducioso e sottolinea un aspetto importante della sua Academy, una scuola a tutti gli effetti: «Oltre a fare divertire i ragazzi con questo fantastico sport a partire dai sette anni di età, sensibilizziamo ad una condotta educata nel percorrere le strade tutti i giorni».

