Ci sarà anche Gianluca Riep nella rosa del Monastir per il ritorno in Eccellenza.

Un campionato dove il centrocampista argentino aveva già giocato in biancoblù nella seconda parte della stagione 2021-2022, quando arrivò a dicembre e aiutò la squadra a conquistare il sesto posto e il record di punti nel massimo campionato regionale. Nel 2022-2023 Riep è poi andato al Nereto, in Abruzzo, per poi tornare di nuovo a dicembre in Sardegna al Guspini in Promozione, dove è stato allenato nella parte finale di stagione da Marcello Angheleddu che ha mantenuto come suo tecnico nel ritorno a Monastir un anno fa.

Nella scorsa Promozione, il classe '98 ha segnato 7 gol risultando il terzo miglior marcatore dei biancoblù (che hanno stravinto il Girone A con numeri da record) dietro Mauro Ragatzu (40) e Alessio D'Agostino (21). «L'anno scorso è stato fantastico, sia come gruppo sia a livello personale», le parole di Riep. «Sicuramente l'ambizione, per quella che sta per cominciare, è di riuscire a disputare un campionato di alto livello. Per farcela, dovremo adattarci velocemente alla nuova categoria». A breve da Monastir attesi anche altri annunci di conferme e nuovi acquisti.

