Partite di 4x4, gare di tiro da tre punti e persino uno slam dunk contest, esibizioni di schiacciate. Da oggi a venerdì i campi dello Sporting via Milano 26 di Ugo D’Alessandro e Manuel Vanuzzo ospitano il Summer Madness!

Il torneo 4vs4 è aperto alle categorie Senior maschile (da 16 anni in su), maschile Élite (dai12 ai 15 anni di età), Minibasket (da 8 a 11 anni) e femminile che non prevede alcun limite anagrafico per la composizione del mini roster. Ogni squadra è composta da 4 giocatori o giocatrici - iscritti e iscritte ovviamente ad una e ad una sola squadra partecipante al torneo - con massimo due riserve. Ogni partecipante può iscriversi ad una sola squadra di gioco. In programma anche una entusiasmante gara da tre punti.

Premi: 500 euro e un pass per accedere al prestigioso torneo “Not in my house” per i primi classificati categoria Senior maschile; 500 euro e un voucher Wefan per le prime classificate categoria Senior femminile; 300 euro in buoni Outlaw per i primi classificati categoria Èlite; un pallone “Buzzer” ad ogni singolo/a partecipante per la categoria Minibasket e tanti altri premi da dare e categorie da premiare.

