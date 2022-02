Il play sassarese continua a stupire nel più forte campionato europeo per club: stasera Marco Spissu ha stabilito il suo record di punti, ne ha segnati ben 17. Il suo sforzo non è servito allo Unics Kazan per evitare la sconfitta contro la Stella Rossa Belgrado che ha vinto in Russia 84-77.

Resta la qualità della prestazione dell'ex play della Dinamo che ha fatto un eccellente 5/6 da tre punti diventando il tiratore all'arco più preciso di tutta l'Eurolega: 52%. Non solo, si è confermato come infallibile dalla lunetta: 13/14, ha sbagliato un libero solo nella gara di debutto.

Ai 17 punti in 27 minuti Spissu ha aggiunto pure 6 assist, specialità della casa per un giocatore che ha visione di gioco e grande timing nei passaggi.

Insomma, il sassarese è riuscito ad acclimatarsi benissimo in Eurolega e si sta guadagnando l'attenzione anche dei migliori club europei.

E dire che il Malaga, formazione di Champions, questa estate aveva annullato il contratto biennale perché il giocatore non aveva superato le visite mediche, per motivi mai precisati. Peggio per gli spagnoli e meglio per il sassarese che ha coronato il suo sogno di giocare in Eurolega.

