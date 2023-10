Il britannico Osian Pryce (Hyundai i20, in 20’46”9) ha chiuso il primo giorno del Rally Terra Sarda in testa alla classifica assoluta dopo aver vinto tre delle cinque speciali in programma.

Seconda piazza per Giacomo Scattolon (Volkswagen Polo, a 6”8), che è stato il più veloce nei due passaggi sulla Tempio Pausania ed è stato in testa alla gara dopo la seconda speciale di giornata, prima che Pryce riprendesse il comando. Terza posizione per Rudy Andriolo (Skoda Fabia R5 Evo, a 19”3), che ha preceduto Vittorio Musselli (Ford Fiesta Wrc, a 44”), primo dei sardi, e il danese Vallentin (Hyundai i20, a 1’05”5). Primi tra le “due ruote motrici” e decimi assoluti i francesi Baltolu-Pes.

Nel 3º Rally Storico Terra Sarda, Nello Storico, in cui è stata cancellata la speciale due, al termine del day1 sono in testa Rossi-Handel (Ford Sierra Rs Cosworth) davanti a Pietro Pes e Nicola Romano (Peugeot 308 Gti, a 37”) e Laboisse (Porsche 911 Sc, a 47”3).

Domani, il programma della gara valida per la Coppa Rally di Zona, il Ter Series e il Campionato Regionale, prevederà tre prove speciali da ripetere due volte: Aglientu (9.21, 13.42), Arzachena (10.21, 13) e Porto Cervo (10.57, 14.59). Dalle 15.19 le premiazioni a Porto Cervo.

