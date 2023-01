Vola il Villasimius nel girone A della Promozione. La squadra di Antonio Prastaro ha vinto (2-0), a Carloforte una gara importantissima contro la Verde Isola portando a sei il vantaggio sul Guspini, battuto in casa (1-2) dall'Atletico Cagliari. Il Guspini è stato così raggiunto dal Castiadas, vittorioso per 4-1 sul La Palma, con doppietta di Mirko Onano: tre punti che hanno permesso alla squadra del Sarrabus di agguantare appunto il Guspini a sei punti dalla capolista.

Il Selargius ha vinto per 3-1 sul campo dell'Andromeda, l'Orrolese ha piegato per 1-0 il Cus Cagliari, Il Gonnosfanadiha ha vinto ad Assemini per 2-1. Travogente il Cortoghiana che ha ha vinto per 3-0 contro il Villamassargia.

Nel girone B il Barisardo ha vinto a Tortolì per 3-2 e vola al primo posto in attesa del risultato di domani dell'Arborea, ora seconda ad un punto dalla nuova capolista. Il Terralba ha piegato la Bittese per 3-2, Il Posada ha piegato il Fonni per 3-1, Pari del santa giusta.

Nel girone C, la capolista Tempio continua la sua corsa dopo il successo per 3-0 a Luogosanto. Bonorva (vittorioso sul Sennori per 3-1) e lo Stintino, che ha piegato il Buddusò per 4-1 e l'Usinese vittoriosa per 2-1 sul Lantieri inseguono ad un punto. A tre dalla vetta, la Macomerese, vittoriosa per 1-0 sul Porto Tores. Il Coghinas infine ha vinto per 4-2 a Ozieri.

