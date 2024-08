L'Uta ufficializza l'acquisto di Samuele Vacca.

Un mercato ricco e variegato quello compiuto dal club biancoverde che si prepara all'esordio stagionale in Coppa Italia Promozione contro Villamassargia. Vacca è stato ufficializzato nella giornata di oggi, e sarà a disposizione del tecnico Carlo Saba e tutto lo staff tecnico utese.

Si tratta di un centrocampista classe 2005, cresciuto nelle giovanili dell'Oristano Calcio. Successivamente ha avuto modo di mettersi in mostra nella Juniores e in Eccellenza con la maglia della Tharros. Nonostante la giovane età ha già un bagaglio di esperienze importanti, che cercherà di sfruttare per dare il suo contributo al campionato dell'Uta per la prima volta in Promozione.

