È stato un sabato di anticipi che non ha portato bene alle oristanesi impegnate nel girone A del torneo di Promozione. Il bilancio finale è di 2 pareggi e 3 sconfitte. Il Terralba F. Bellu ha perso un’occasione ghiotta sul campo del Pirri.

Ad arrivare è un punto che muove la classifica (2-2), ma ad un quarto d’ora dalla fine l’undici allenato da Daniele Porcu era avanti 0-2, grazie alla doppietta di Andrea Sanna. Un punto che permette ai terralbesi di rimanere in seconda posizione, ma a -4 dalla capolista Guspini. È anche vero che il Terralba nelle ultime gare ha dovuto giocare in una situazione non ottimale, a causa degli acciacchi fisici che hanno colpito i vari La Macchia, Uliana, Porru, Poddesu e Atzori, fondamentali nello scacchiere di Porcu.

L’altro pareggio è quello del Samugheo. Tra le mura di casa arriva un pareggio contro il Castiadas (seconda in classifica). Per la formazione guidata da Giorgio Ferraro una prestazione convincente che conferma la bontà del lavoro portato avanti e della rosa a disposizione. Pesante sconfitta per la Freccia Parte Montis, per 0-4 contro la capolista Guspini. Era una sfida già difficile, inoltre mister Giancarlo Boi ha dovuto fare a meno di alcune pedine fondamentali, come Cruccas, Mandis, Biancu, Cancedda, Roberto Maccioni e Marongiu.

Netta anche la sconfitta della Tharros, sul campo della Villacidrese, per 4-0. I giovani allenati dal tandem Frongia-Pinna, dopo la bella e convincente vittoria contro la Baunese, si sono trovati davanti una squadra vogliosa di un riscatto dopo lo 0-3 di 6 giorni prima a Terralba. Per gli oristanesi un passaggio a vuoto fisiologico che fa parte del percorso che un gruppo dell’età media molto bassa deve compiere.

L’Arborea esce sconfitta tra le mura di casa, superato dal Cus Cagliari (1-2). Padroni di casa che dopo essere passati in vantaggio in avvio, si sono fatti rimontare e superare dalla compagine universitaria.

Nel girone B, infine, quarta vittoria di fila per il Bosa che supera in casa lo Stintino (gol partita di Kaba). Sconfitta, invece, per il Ghilarza sul campo del Castelsardo (4-0).

