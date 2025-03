Giornata di anticipi domani in Promozione. Sette le gare in calendario nel girone A, solo una nel girone B. I riflettori sono puntati sulla sfida Villacidrese-Sant’Elena, terza e quarta della classifica del gruppo A. Nei quartesi esordio per il nuovo tecnico Andrea Loi. Una sfida attesa fra due ex grandi del calcio isolano.

Attenzione anche al testa coda Villamassargia-Lanusei con gli ogliastrini che puntano ad allungare in vetta alla classifica contro i padroni di casa ultimi della classe e con più di un piede in Prima categoria. Il Tortolì, secondo della classe e reduce dalla sconfitta di Oristano con la Tharros, gioca al “Fra Locci” il derby contro l’Idolo, impegnato nella corsa salvezza. Ad Arborea è in programma il derby tra gialloblù di Nicola Battolu e la Tharros. L’Orrolese di Marco Marcialis ospita il Guspini. Punti salvezza nell’incontro Atletico Masainas-Atletico Cagliari. A Settimo San Pietro, alle 18.30 si gioca Selargius-Uta. Dee le garein programma domenica: Calcio Pirri-Castiadas e Cus Cagliari-Terralba.

Un solo anticipo nel girone B . Alle 15.30 l’Usinese, vicecapolista a meno cinque punti dalla vetta e col nuovo allenatore Levacovich in panchina, ospita il fanalino di coda Abbasanta.

Domenica (ore 15) tutte le altre partite. Il Buddusò riceve il Sennori, terzultimo. Gioca in casa anche il Bonorva contro l’Ovodda. A Galtelli, il Coghinas affronta il Tuttavista. Trasferta ostica per l’Arzachena, a Macomer contro la Macomerese. L’Atletico Bono deve vedersela col Lanteri Sassari che ha cambiato guida tecnica con l’arrivo dell’ex Tempio e Nuorese, Luca Rusani subentrato a Massimiliano Mura. Le altre Bosa-Tonara, Castelsardo-Luogosanto e Siniscola-Stintino.

