In Promozione il Monastir già sabato ha la prima possibilità di festeggiare l’immediato ritorno in Eccellenza, mentre nel Girone B i giochi sono apertissimi: quattro squadre in tre punti, a otto giornate dal termine.

Girone A. La festa fra cinque giorni può toccare al Monastir: 0-2 all’Idolo, ottava vittoria consecutiva e +19 sul Castiadas secondo. I biancoblù vinceranno il campionato già prima di Pasqua in caso di successo interno col Villamassargia e contemporanea sconfitta del Castiadas col Terralba, nella sfida fra seconda e terza che vale molto in ottica playoff. Ieri ad Arzana l’ha sbloccata Mauro Ragatzu, ed è la quarta volta di fila che segna il primo gol dell’incontro, suo ventinovesimo in campionato. Numeri strepitosi, suoi e della capolista. I sarrabesi hanno perso malamente 4-1 sabato ad Arborea, mentre il Terralba ha superato con lo stesso punteggio l’Arbus sempre in anticipo. Resta in scia per il terzo posto il CUS Cagliari grazie al gol di Marco Dessena valso l’1-0 al 92’ sul Selargius. Il Villamassargia passa 2-3 in casa del Pirri e il Guspini ferma la corsa terzo posto del Tortolì vincendo 3-0, punti salvezza per Atletico Cagliari (1-0 sul Gonnos), Lanusei (1-2 sulla Gialeto) e Verde Isola (1-2 sull’Orrolese).

Girone B. La Nuorese si fa riprendere al 93’ sull’1-1 dal Porto Torres, un risultato che significa aggancio in testa da parte dell’Usinese vittoriosa 0-4 a Bonorva. È corsa a quattro, racchiuse in appena tre punti: a -1 c’è l’Alghero, terzo grazie allo 0-1 ad Abbasanta firmato dall’eterno Giuseppe Meloni, a -3 la Macomerese che passa 2-3 in rimonta a Posada. Tutto quindi ancora da definire, con otto giornate da disputare dove in quattro hanno legittime speranze di promozione diretta (e una resterà fuori anche dai playoff). Nelle altre partite 0-0 Sennori-Stintino, 1-1 Luogosanto-Lanteri Sassari mentre vincono Coghinas (3-1 al Siniscola), Fonni (1-2 a Ovodda per lasciare l’ultimo posto e agganciare i rivali) e Tuttavista Galtellì (1-4 a Santa Giusta).

