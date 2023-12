In Promozione il duello fra Monastir e Castiadas si ripete. Ora è il Monastir solo in vetta al girone A.

Venerdì scorso il Castiadas di Cristian Dessì è stata bloccata sul pari a “Sa Duchessa” dal Cus Cagliari, attualmente quarta forza del torneo. I biancoverdi hanno comunque disputato una buona partita. Nonostante una buona partenza sono andati sotto ma poi hanno immediatamente trovato il pareggio. Nella ripresa sono state poche le emozioni.

Diop e compagni sono a meno due dalla vetta e hanno il fiato sul collo di Pirri e Cus Cagliari, staccate rispettivamente di uno e due punti.

«È un torneo davvero equilibrato», dice il presidente del Castiadas, Mauro Vargiolu. «Non ci sono partite facile. Sicuramente il Monastir è favorito. Si è anche rinforzato con l’inserimento di Caboni, giocatori di grande esperienza. Un lusso per la categoria. Pirri, Cus Cagliari e Terralba sono in corsa. E poi, anche se un po' attardate, possono puntare in alto pure Arborea, Tortolì, Guspini e Lanusei. Attenzione anche alla sorpresa Orrolese, formazione che può dare filo da torcere a qualunque avversario».

La società è attiva sul mercato dopo le partenze di Marco Capelli, Mirko Onano, Giacomo Caddeo, Andrea Massessi e Filippo Littarru. Quest’ultimo ha fatto ritorno all’Ovodda, Capelli si è accasato al Selargius, Caddeo al Pirri e Massessi e Onano hanno raggiunto l’amico Andrea Piccarreta allo Jerzu. «Valuteremo», chiude Vargiolu.

