In Promozione è sempre più avvincente la corsa per aggiudicarsi il Girone B. Nell'altro raggruppamento, invece, si infiamma la corsa salvezza complice il rilancio della Gialeto.

Girone A. Pur già promosso da otto giorni, il Monastir continua la sua marcia in testa: 0-4 a Selargius, Mauro Ragatzu segna il 33° gol in campionato e Alessio D'Agostino si esibisce in una splendida rovesciata per il momentaneo raddoppio. Nello scontro diretto in anticipo dilaga il Castiadas: 5-2 sul CUS Cagliari per blindare il secondo posto. Lo 0-0 del Terralba a Guspini fa avvicinare il Pirri a -2 dalla zona playoff, complice l'1-4 a Carloforte sulla Verde Isola quasi spacciata. In corsa anche Tortolì (-4 dal terzo posto) e Villamassargia (-5), entrambe vittoriose rispettivamente 1-0 sull'Idolo nel derby ogliastrino e 0-1 sul Gonnos. In coda pesanti i successi di Atletico Cagliari, 1-3 ad Arborea, Lanusei 4-3 nel recupero sull'Orrolese e Gialeto 0-1 nella sfida playout che inguaia l'Arbus. I rossoverdi si sono rilanciati e vanno a -3 dai granata, che a oggi sarebbero ai playout.

Girone B. Un nuovo gol di Andrea Piredda al primo minuto della ripresa dà alla Nuorese una nuova vittoria pesante: l'1-0 al Sennori nell'anticipo di sabato permette di confermarsi in vetta alla classifica. Non molla però l'Alghero, che ieri ha risposto superando 2-0 il Santa Giusta ed è sempre secondo a -1. Ma c'è anche l'Usinese da tenere in considerazione per la promozione diretta: è terza a -3 e in questa giornata ha dilagato addirittura 6-2 sull'Ovodda. Si è invece staccata forse definitivamente la Macomerese, quarta a 58 (-4 dalla terza posizione che vale i playoff) dopo il 2-2 con la Lanteri Sassari. Mancano cinque giornate alla fine e le prime tre non avranno scontri diretti fra di loro. Per la salvezza nei guai il Fonni, superato 1-3 dal Coghinas e ultimo da solo a 24 punti complici il 2-0 dell'Abbasanta (ora quartultimo a +3) per scavalcare anche il Posada e il 2-1 del Porto Torres (ora terzultimo a +2) al Bonorva. Otto gol nel match fra Tuttavista Galtellì e Stintino, finito 3-5, 0-0 in Siniscola-Luogosanto.

