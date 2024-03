Sono cinque gli anticipi di questo pomeriggio in Promozione, tre nel Girone A e due nel B, tutti in programma alle 15. La sfida di cartello è quella fra Monastir e Pirri, prima contro quarta in classifica nel raggruppamento del Centro-Sud. I biancoblù di Marcello Angheleddu stanno facendo un percorso finora netto e splendido: 18 vittorie e 6 pareggi in 24 giornate nella rincorsa all'immediato ritorno in Eccellenza, con Mauro Ragatzu capocannoniere a 26 gol (30 contando anche la coppa) e il +13 sulla seconda. Ma all'andata, quattro mesi fa, la squadra di Paolo Busanca impose il 2-2 a Mulinu Becciu, andando anche avanti 2-0. «Troviamo una squadra che ci aveva messo in grande difficoltà: lì eravamo riusciti a recuperarla, ora sarà una partita fondamentale per il nostro percorso», le parole del portiere del Monastir Enrico Galasso. Il Pirri, al suo primo anno in Promozione, sta stupendo tutti: il 3-1 della scorsa settimana col Lanusei ha permesso di salire a 37 punti, gli stessi di Orrolese e Tortolì, a -2 dal CUS Cagliari ossia dalla zona playoff. I rossoblù sono la seconda miglior difesa in trasferta, appena otto gol subiti: meglio solo il Monastir a quota sette. «Per noi il campionato non è ancora finito, ci siamo messi in una posizione dove iniziamo a vedere il traguardo ma non ci possiamo assolutamente rilassare. Manca molto e dobbiamo mantenere la testa», prosegue Galasso.

Le altre. Sempre in Promozione A, oggi seconda consecutiva in casa per il Castiadas: dopo aver pareggiato sabato scorso 1-1 col Tortolì gli uomini di Cristian Dessì, a -13 dalla capolista Monastir, ospitano il Guspini reduce dalla sconfitta nel derby con l'Arbus. L'altro anticipo è Villamassargia-Gialeto, punti pesanti in palio per la salvezza. Nel Girone B l'Alghero, dopo il 2-2 nello scontro diretto con la Nuorese, ospita il Porto Torres per provare ad agganciare i verdazzurri in testa almeno per una notte (domani la squadra di Antonio Prastaro riceve il Coghinas). Fonni-Abbasanta è penultima contro ultima: chi perde è quasi spacciato. Un cambio di programma per le partite di Promozione di domenica: Selargius-Idolo si sposta a Elmas, col Comunale Virgilio Porcu che giovedì ospiterà un'amichevole fra i selargini e il Cagliari.

