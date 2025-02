Il maltempo dell’ultimo weekend ha creato diversi problemi anche per il calcio regionale, con tre partite rinviate ieri fra Eccellenza e Promozione. Nel massimo campionato sardo non si è giocata Iglesias-Calangianus: non è nemmeno iniziata, l’arbitro dopo un sopralluogo coi due capitani ha ritenuto impraticabile il campo del Monteponi, sostanzialmente ridotto a una risaia per le forti piogge.

In Promozione, nel Girone A, sono saltate Guspini-Selargius e Villamassargia-Cus Cagliari. Anch’esse senza nemmeno prendere il via. Le due partite della quinta giornata di ritorno si recupereranno entrambe mercoledì alle 15.30, la prima a San Gavino Monreale anziché a Guspini.

Per il match di Eccellenza, invece, il Comitato regionale deve ancora definire una data.

