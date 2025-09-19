Ad Arzachena non si sono ancora spenti gli echi della presentazione della stagione dell’Arzachena Academy Costa Smeralda che è già tempo di tornare in campo: domani pomeriggio la prima squadra affronterà la matricola Thiesi in trasferta.

A differenza dei biancoverdi, reduci dal successo al debutto contro lo Stintino, i neroverdi vengono dal pareggio esterno col Coghinas, ma sono un avversario tutt’altro che abbordabile. E Mauro Ottaviani lo sa. “Giocheremo contro una squadra alla sua prima in casa, quindi sarà molto tosta: dovremo essere concentrati al massimo e pronti a giocare una partita molto dura”, dice l’allenatore dell’Arzachena, tra i protagonisti ieri in Piazza Risorgimento della presentazione ufficiale.

“È stata una giornata molto importante per Arzachena”, aggiunge a proposito Ottaviani. “Ho visto tante persone e tanti bambini della scuola calcio. È stata una bella cosa. Complimenti alla società, al presidente, al direttore e a tutta l’organizzazione”. Ora testa al campionato: appuntamento domani al Comunale di Thiesi con calcio d’inizio alle 17.

Dirige il match valido per la 2ª giornata del Girone B di Promozione l’arbitro Nicolò Fronteddu di Nuoro, assistito da Federico Paulis e Gloria Piludu della sezione di Cagliari.

