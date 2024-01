Dopo le gare di oggi, domenica in Promozione si giocano le gare in programma per il gruppo B.

Saranno Abbasanta-Santa Giusta, Alghero-Sennori, Coghinas-Bonorva, Fonni-Tuttavista, Macomerese-Stintino, Siniscola-Ovodda e Usinese-Lanteri. Si gioca anche una gara del girone A: Verde Isola Carloforte-Gialeto.

Devono assolutamente vincere l'Alghero del bomber Giuseppe Meloni, l'Usinesee la Macomerese per non perdere terreno dalla Nuorese oggi vincitrice nell'anticipo col Luogosanto per 1-0.

© Riproduzione riservata