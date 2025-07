L'Uta si avvicina alla sua seconda stagione della propria storia in Promozione. Tra i diversi addii e le varie entrate già ufficializzate dalla società, ci sono anche alcune riconferme come quella di William Amorati. Il centroavanti utese, reduce da un'annata chiusa con 6 reti, giocherà il suo quinto anno consecutivo con la maglia dell'Uta.

La società sui propri social scrive: «Utese Doc, dove anche quest’anno vestirà i colori Bianco Verdi, felicissimi del suo rinnovo, dove lo abbiamo visto calpestare assieme a noi i campi dalla Terza alla Promozione.

Se pensiamo a lui cosa ci viene in mente? Tantissime reti ma in particolare, sicuramente, il goal nell’ultima giornata di Prima Categoria, nel campo Santa Lucia contro l’Asseminese, dove da una posizione defilata quasi impossibile, si prende la squadra sulle spalle, e segna la rete che poi ci ha permesso di vincere il campionato ed andare in Promozione»

Da oggi è a disposizione di Mister Podda.

