Giacomo Demartis guiderà l’Ossese anche nella nuova stagione. L’ex calciatore fra le altre di Muravera e Torres, che aveva finito la sua carriera nel 2023 proprio coi bianconeri, è stato confermato dalla società in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Tornato un anno fa, dopo la prima esperienza in panchina nel 2023-2024 al Ghilarza (portato al sesto posto), ha vinto la Coppa Italia battendo in finale il Villasimius e chiuso il torneo in quarta posizione e si è qualificato per i playoff, dove è uscito in semifinale (senza mai perdere, con due pareggi e l’eliminazione per il peggior piazzamento) contro il Tempio.

«Siamo lieti di annunciare ufficialmente la riconferma di mister Giacomo Demartis alla guida della prima squadra», l’annuncio dell’Ossese. «Proseguire il progetto tecnico e il percorso avviato lo scorso anno garantirà una continuità che, si spera, possa portare a una crescita corale della squadra e dell’ambiente bianconero. A lui i nostri migliori auguri per un’annata di grandi successi personali e, di conseguenza, societari».

Ora la dirigenza dell'Ossese si sposta sulla rosa da dare a Demartis per la nuova stagione. Tra i tre acquisti solo da ufficializzare quelli di Paolo Arca, terzino sinistro proveniente dal Tempio, Diego Di Pietro dall'Ilvamaddalena e Blas Tapparello dal Budoni. Quest'ultimo ha appena vinto il campionato di Eccellenza coi galluresi, mentre Di Pietro era il capitano degli isolani. In uscita invece Matteo Vinci si è trasferito alla Ferrini.

© Riproduzione riservata