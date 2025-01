Supersfida questo pomeriggio fra il Lanusei, capolista del girone A della Promozione, e il Sant'Elena, immediata inseguitrice, a sei punti di distacco. Vincendo gli ogliastrini farebbero un passo forse decisivo per l'Eccellenza.

Con una sua vittoria invece il Sant'Elena ridurrebbe addirittura a tre i punti di distacco dagli avversari dopo un lunghissimo inseguimento. Non solo: in questo caso, il Sant'Elena rimetterebbe in gioco diverse altre squadre che viaggiano gomito a gomito nelle alte sfere della classifica. Fra queste, il Castiadas che attraversa un buon momento.

La squadra ogliastrina, allenata da Alberto Piras, ha incontrato nelle ultime settimane tutte le avversarie più forti, dal Castiadas, all'Atletico Cagliari e alla Tharros. Oggi altra sfida col Sant'Elena. Atteso a Lanusei il pubblico delle grandi occasioni da tutta l'Ogliastra ma anche di fans dei quartesi. Per lo stesso girone A anticipano a questo pomeriggio Villamassargia-Tortolì, Masainas-Tarros, Atletico Cagliari-Uta, Pirri-Villacidrese, Arborea-Cus Cagliari, Guspini-Idolo, Orrolese-Selargius, Castiadas-Terralba.

La gara Calcio Pirri -Villacidrese di oggi, a causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo comunale "Fausto Coppi" di Serramanna alle ore 15.30.

