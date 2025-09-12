calcio regionale
12 settembre 2025 alle 18:24aggiornato il 12 settembre 2025 alle 18:25
Promozione, girone B: modifiche alle gare di domenicaMacomerese Calcio-Tuttavista Galtellì, causa l’indisponibilità del campo, verrà disputata a Bottidda
Ecco le prime variazioni previste nel campionato di Promozione che inizia domenica. Luogosanto-Ghilarza Calcio, per accordo fra le società, verrà disputata alle ore 17. Usinese-Ozierese verrà ugualmente giocata con inizio alle 17.
La partita Macomerese Calcio-Tuttavista Galtellì, causa l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata a Bottidda.
