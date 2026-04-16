Saranno Tharros-Arborea e Vecchio Borgo Sant’Elia (a Sinnai, campo Bellavista) ad aprire, sabato alle ore 16, la penultima giornata del girone A di Promozione. Due sfide che mettono di fronte formazioni già salve e fuori dalla corsa playoff, ma determinate a chiudere al meglio la stagione migliorando il proprio piazzamento in classifica.

Il programma entrerà poi nel vivo domenica, sempre alle 16, con tutte le altre gare in contemporanea. I riflettori saranno puntati sulla lotta al vertice, che vede protagoniste Terralba, Castiadas e Villacidrese, racchiuse in pochi punti. Gli oristanesi guidano la classifica con due lunghezze di vantaggio sul Castiadas e tre sulla Villacidrese, e ospiteranno un Selargius in grande forma.

Impegno casalingo anche per la formazione allenata da Bebo Antinori, che all’“Annunziata” affronterà la Freccia Parte Montis, ormai a un passo dalla retrocessione in Prima Categoria. Partita da non sottovalutare, ma sulla carta favorevole ai padroni di casa.

Gioca davanti al proprio pubblico anche la Villacidrese, attesa da un confronto tutt’altro che semplice contro il Pirri. I cagliaritani sono infatti invischiati nella zona playout e hanno un disperato bisogno di punti: venderanno cara la pelle.

Situazione più complicata per il Guspini, scivolato al quarto posto dopo le recenti sconfitte negli scontri diretti contro Castiadas e Terralba. Ora distante cinque punti dalla vetta, sarà impegnato al “Piero Polese” di Cagliari contro il Cus, formazione già matematicamente salva.

In zona salvezza spicca lo scontro diretto tra Ovodda e Jerzu, rispettivamente quartultima e sestultima, separate da quattro punti. Una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per evitare i playout.

Chiudono il quadro della giornata Atletico Cagliari-Tonara e Baunese-Samugheo.

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