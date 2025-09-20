Si gioca domani la seconda giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, sono in programma Atletico Cagliari-Samugheo, Baunese-Pirri, Castiadas-Selargius, Cus-Ierzu, Ovodda-Freccia Mogoro, Terralba-Arborea, Sant'Elia-Villacidrese.

La gara clou è Castiadas-Selargius, due squadre che hanno vinto all'esordio dimostrando di avere numeri per giocare un grande campionato. C'è attesa anche per Baunese-Pirri e Cus-Ierzu. 

