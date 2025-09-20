calcio
20 settembre 2025 alle 21:59
Promozione, Girone A: grande attesa per Castiadas-Selargius e Terralba-ArboreaC'è attesa anche per Baunese-Pirri e Cus-Ierzu
Si gioca domani la seconda giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, sono in programma Atletico Cagliari-Samugheo, Baunese-Pirri, Castiadas-Selargius, Cus-Ierzu, Ovodda-Freccia Mogoro, Terralba-Arborea, Sant'Elia-Villacidrese.
La gara clou è Castiadas-Selargius, due squadre che hanno vinto all'esordio dimostrando di avere numeri per giocare un grande campionato. C'è attesa anche per Baunese-Pirri e Cus-Ierzu.
